Hoy me planto ante el ordenador con ganas de guerra y voy a expresar verdades, mis verdades, que no son de curso corriente: No somos ... conscientes de la suerte que tenemos y hemos tenido con los políticos que nos han dirigido desde la transición hasta el día de hoy. Y lo digo sabedor de los casos de Roldán y Juan Guerra, de Rato y Zaplana, de la Gürtel y de Koldo…

Vamos para cincuenta años en los que, pese a las tensiones, no ha habido enfrentamientos territoriales, pasamos de ser un país en vías de desarrollo a estar entre los más desarrollados del mundo. Pasamos de un reino en el que los pobres iban por las casas pidiendo un plato de comida a un país en que los menesterosos tienen problemas de obesidad. Qué más quieres que te diga, como decía el cantar.

También sé que este cambio se debe al esfuerzo de muchos, pero hemos tenido la suerte de tener a los mandos de la cosa pública a unos políticos que no lo han estropeado, lo que, en sí, ya no es poco. Unos han tirado hacia la izquierda, dando avances a la sociedad y otros, tirando a la derecha, han conseguido que este pueblo no cayera en el mal querer de los amos del mundo y han logrado que no seamos un paria político mundial, con bloqueos y listas negras, lo que acarrea hambres y desgracias mil.

Así que menos quejarnos, que los políticos son como el resto de la sociedad y los hay más listos y más tontos, más honrados y menos honrados. Como el resto de los que formamos este sufrido país y pese a los Rato y los Mazón, los Koldo y los Villa, con la democracia hemos dado un salto gigante.

Enhorabuena a todos.