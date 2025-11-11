El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

Risa floja

Nacho Ciudad

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Normalmente le reímos las gracias a Bruselas porque, como a Andrés, le queremos por el interés. Y aplaudimos que nos imponga el coche eléctrico sin ... tener dónde enchufarlo y pronunciamos loas y vivas a la madre que la parió cuando nos cambia los tapones de las botellas por algo que hace que la mitad del contenido se te vierta a ti por encima. A veces, eso sí, guardamos silencio, como con las zonas de bajas emisiones en los barrios de currantes, todo sea por la pasta. Pero, claro, cuando la pasta se va, ponemos el grito en el cielo y les pedimos que no nos dejen aquí, compuestos y sin dinero.

