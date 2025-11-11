Risa floja

Comenta Compartir

Normalmente le reímos las gracias a Bruselas porque, como a Andrés, le queremos por el interés. Y aplaudimos que nos imponga el coche eléctrico sin ... tener dónde enchufarlo y pronunciamos loas y vivas a la madre que la parió cuando nos cambia los tapones de las botellas por algo que hace que la mitad del contenido se te vierta a ti por encima. A veces, eso sí, guardamos silencio, como con las zonas de bajas emisiones en los barrios de currantes, todo sea por la pasta. Pero, claro, cuando la pasta se va, ponemos el grito en el cielo y les pedimos que no nos dejen aquí, compuestos y sin dinero.

Todo este pequeño rollo viene a colación de que la Unión Europea ha tirado de la cuerda y se ha llevado unos milloncejos de vuelta de esta villa marinera. Unos nos afectan de lleno, como los de la ampliación del puerto que, al final, vamos a tener que pasar el cepillo para sufragarla por un quítame allá esos conceptos que no entraban en la subvención, y otros nos afectan en compañía del resto de localidades por las que pasa el tren que, hasta León, es de alta velocidad. Pero, claro, el presidente autonómico y sus superiores repitieron tanto y tan alto que la alta velocidad llegaba a Asturias, que en Europa consideraron que no hace falta más inversión. Luego vas de Oviedo a Mieres a 59 por hora y te tienes que reír. Es lo que tiene depender casi en exclusiva de los fondos europeos para realizar los proyectos. Algún día nos lo tendremos que empezar a mirar.

