Veinte mil euros

Nacho Ciudad

Nacho Ciudad

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:29

Uno de los balances más penosos al final de cada año en esta villa marinera es comprobar la evolución del plan de vías y todo ... el entramado que lo acompaña. Hay estalactitas que crecen más rápido y provocan menos ansiedad al espectador, aunque la cosa empeora cuando salen a relucir las cifras. Veinte mil euros. Esa es la miserable cantidad que ha desembolsado Adif durante este dos mil veinticinco que termina en el mantenimiento del tinglado. Hay comuniones con mayor presupuesto, oiga. Y aunque podamos discutir si es necesario que regalen a todos los invitados un abrebotellas con la imagen de Manolín vestido de marinerito del Señor, no va a ocultar que es absolutamente ridícula la cifra gastada en desbrozar lo que la maleza ha conquistado (y volverá a hacer) en el sitio en que debería erigirse una estación y no una caseta prefabricada con paneles horarios.

