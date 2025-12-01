El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La izquierda insuficiente ante la discapacidad

«Es una zona negra de nuestra democracia»

Ovidio Zapico

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día que debe ser de reivindicación, pero también de reflexión ... en torno a la realidad del colectivo de personas con discapacidad/diversidad funcional. IU/CONVOCATORIA POR ASTURIAS, se une a este debate tan necesario en torno a uno de los colectivos más vulnerables y excluidos de nuestra sociedad con un planteamiento autocrítico, no estamos haciendo lo suficiente. En este sentido, no podemos obviar que Asturias es la CCAA con mayor porcentaje de personas con discapacidad, 12%, y si sumamos a los entornos personales, familiares directos, nos encontramos que 4 de cada 10 asturianas y asturianos tiene relación con la discapacidad/diversidad funcional.

