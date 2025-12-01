La izquierda insuficiente ante la discapacidad

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día que debe ser de reivindicación, pero también de reflexión ... en torno a la realidad del colectivo de personas con discapacidad/diversidad funcional. IU/CONVOCATORIA POR ASTURIAS, se une a este debate tan necesario en torno a uno de los colectivos más vulnerables y excluidos de nuestra sociedad con un planteamiento autocrítico, no estamos haciendo lo suficiente. En este sentido, no podemos obviar que Asturias es la CCAA con mayor porcentaje de personas con discapacidad, 12%, y si sumamos a los entornos personales, familiares directos, nos encontramos que 4 de cada 10 asturianas y asturianos tiene relación con la discapacidad/diversidad funcional.

La izquierda política y social debemos de hacer una autocrítica honesta y leal en torno a la discapacidad, por nuestra incapacidad de articular, a lo largo de estas décadas, de un proyecto político emancipador como instrumento político para alcanzar la igualdad de oportunidades, justicia social, autonomía personal, defensa de los derechos humanos y la plena inclusión efectiva, real de las personas con diversidad funcional/discapacidad en la sociedad.

Las grandes transformaciones, conquistas de derechos y libertades democráticas, como es el feminismo, LGBTQ+, … se lograron gracias al compromiso político y la movilización social, representando la izquierda social y política un papel fundamental como mecanismo de transformación de las demandas en políticas públicas y derechos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. Aún no ha sido así con las personas con discapacidad.

En pleno 2025 es incompatible hablar de una sociedad digna y decente con la realidad que conviven diariamente el colectivo de las personas con diversidad funcional/discapacidad, impidiéndoles vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida con libertad e igualdad de oportunidades.

Hay actores que defienden que la realidad de las personas con discapacidad/diversidad funcional no es hecho político y que, a su vez, es ignifuga a la política e ideología. Contra esta premisa tan extendida, desde IU/CONVOCATORIA POR ASTURIAS nos rebelamos, hqay que diseñar una nueva agenda política de la izquierda social y política en materia de discapacidad que reconozca nuestro retraso, nuestros fracasos e impulse un nuevo modelo político. Ya es hora de hacerlo con el conjunto de colectivos de personas con discapacidad, actores sociales, políticos, movimientos sociales y cívicos de Asturias.

Esta nueva agenda política de la izquierda social y política en materia de discapacidad debe cimentarse sobre la articulación de un nuevo discurso ideológico progresista, pero tiene que tener vocación de acuerdo con otras opciones políticas conservadoras o liberales. La discapacidad es un eje democrático y no sólo, que también, ideológico. Construiremos con la colaboración y cooperación con los colectivos de personas con discapacidad, transversalidad de las políticas públicas en materia de diversidad funcional/discapacidad, la movilización social, el empoderamiento, fortalecimiento e incremento de la participación política de las personas con discapacidad. Hoy las personas con discapacidad no disfrutan de sus plenos derechos constitucionales, no se les garantiza una vida en plena libertad y esto es una zona negra de nuestra democracia. No es sólo una obligación política, es moral porque afecta a la dignidad de las personas. Es hora de que en Asturias se produzca un salto que lleve nuestro sistema social al núcleo de nuestras políticas. Se habla de burocracia que afecta a las empresas, pero nunca de la que afecta a unas leyes que van destinadas a las personas. La izquierda está sin impulso en esta materia y es inaceptable.

O la izquierda social y política articula un proyecto político emancipador para las personas con discapacidad que la renueve ideológica y estratégicamente y la haga útil para el colectivo las personas con discapacidad/diversidad funcional, o será una izquierda insuficiente como lo estamos siendo. Impulsemos un pacto antes de las próximas elecciones, a ver quién no se sienta en la mesa a acordar. Si la iniciativa no es institucional, la tomará IU Convocatoria, algo tiene que empezar a moverse después de años de estancamiento en el pasado.