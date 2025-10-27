EL Premio de Cooperación Internacional

El Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional concedido la pasada semana a Mario Draghi es, más que un reconocimiento, un acto de justicia histórica. ... Pocas figuras han contribuido tanto a mantener la estabilidad y la credibilidad del proyecto europeo. Su célebre frase para salvar al euro –«whatever it takes», es decir, «cueste lo que cueste»– fue pronunciada en el momento más crítico de la crisis de la Unión Europea. Con esas tres palabras devolvió la confianza a los mercados, contuvo la especulación y evitó el colapso financiero de la Unión Europea.

Draghi no solo dirigió el Banco Central Europeo con maestría técnica. Fue, sobre todo, un economista y estadista que comprendió que la política monetaria debía servir a un ideal mayor: la cohesión europea. Supo que la cooperación no se declama, se ejerce. Y lo hizo cuando el miedo se imponía a la razón y los gobiernos dudaban entre salvar a sus bancos o salvar a su moneda común.

Hoy, desde la distancia, el economista italiano en su discurso de aceptación del premio advierte que «las perspectivas para la Unión Europea son las más difíciles que recuerda». No exagera. Los retos actuales –energéticos, tecnológicos, migratorios y de seguridad– exigen una Unión Europea más integrada y más valiente. Draghi entiende que Europa solo sobrevivirá si recupera la confianza mutua y la voluntad de actuar unida.

El premio que recibe no es solo un homenaje a su pasado, sino una apelación a su ejemplo. Draghi representa la cooperación internacional en su forma más exigente: la que combina rigor técnico, sentido de Estado y fe en el futuro de Europa. En tiempos de ruido, populismos y fragmentación, su lección resulta más necesaria que nunca: sin fe, sin rigor y sin Europa, no habrá futuro común posible.