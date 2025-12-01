El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reformar pensiones para sostener

La reciente advertencia de la OCDE sobre la insostenibilidad del sistema español obliga a una reacción inmediata

Pablo Coto Millán

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

La reciente advertencia de la OCDE sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones español obliga a una reflexión profunda y, sobre todo, a una reacción ... inmediata. Con una previsión de 74 pensionistas por cada 100 trabajadores en 2050 y el mayor porcentaje del PIB destinado a pensiones entre los países analizados, España afronta un desafío estructural que no puede abordarse solo con ajustes puntuales o incrementos anuales del IPC.

