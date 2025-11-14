El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El peligro de las pensiones

Escuchamos un día sí y otro también a expertos hablar de su alto coste, la necesidad de rebajarlo de cualquier modo y manera, cuando no de suprimirlo

Pedro Antonio Curto

Pedro Antonio Curto

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Es paradójico que en unas sociedades paridas por las democracias liberales, que colocan como banderas las libertades individuales y en general la posibilidad del individuo ... de vivir según su propia fe como proclama la canción de Brassens, sean precisamente donde se tiende a establecer y medir todas las características de las personas, a crear compartimentos estancos, a establecer homogeneidades en lo que por naturaleza es heterogéneo. Y uno de los lugares comunes donde más se marca esta tendencia, que siempre ha existido, pero se ha propiciado en los últimos tiempos toda una cultura, como es el de las generaciones. Por haber nacido en una determinada época, ser X o Y, boomers o baby boomers, Z o Alpha… debe gustarte una determinada música, una manera de vestir, de ser y estar. Es lógico que se compartan más cosas con la gente que vive en el mundo con una edad parecida, que se creen características comunitarias, que se vea uno influido por las corrientes dominantes en cada momento, pero de ahí a crear un arquetipo media un abismo. En algunos casos se trata de crear una artificiosidad cuyo sentido fundamental es el mercado.

