Lenguaje y manipulación de masas

Es un arma locuaz capaz de condicionar, mover, provocar, sensibilizar, callar, obstaculizar, hacer fluir o cambiar nuestro pensamiento ante una misma realidad

Pedro Manuel Suárez Martínez

Pedro Manuel Suárez Martínez

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Venía yo cavilando, de vuelta ayer a casa, sobre la importancia que tiene el lenguaje como forma de encauzar voluntades de grupos sociales diversos. Palabras, ... frases o discursos, debida o capciosamente utilizados, pueden influir en que quien no tiene una opinión bien fundada sobre algún asunto incline su pensamiento hacia un parecer u otro. Hay muchas formas de hacerlo: argumentos interesados, ideas machaconas, palabras tergiversadas, sentidos rebuscados, discursos populistas… Griegos y romanos lo sabían muy bien y escribieron tratados con los que el arte de hablar bien se convirtió en el arte de persuadir. La importancia que ese legado adquirió como forma de influencia y manipulación social hizo que perviviera a lo largo de la historia y que incluso en la actualidad siga siendo estudiado y aplicado en distintos ámbitos de la vida, como el derecho, la publicidad, el deporte, la prensa escrita y audiovisual, la docencia, la investigación… Pero, como antaño, el ámbito en que más se aprecian los efectos de la persuasión a través del lenguaje es el de la política. Deja que te ponga algún ejemplo.

