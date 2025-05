Aforamiento olímpico

Comenta Compartir

La carrera por el aforamiento es una disciplina deportiva muy prometedora. No sé si llegaremos a tiempo de incluirla en los Juegos de Los Ángeles, ... pero al menos deberíamos intentarlo. Quizá no tengamos gas o petróleo, como los árabes, pero seguro que con un par de jamones y unas cajitas de vino conseguimos que los delegados del Comité Olímpico Internacional nos miren con buenos ojos. El atletismo a palo seco tiene sus limitaciones. Salen ocho tipos negros y musculosos, casi todos de Jamaica, aprietan a correr y en menos de diez segundos ya tenemos medallistas. No hay misterio, no hay enjundia, no hay nada. Es verdad que en los ciento diez metros vallas cabe la posibilidad, siempre emocionante, de que alguien se tropiece, se caiga y tire de paso a algún rival, pero al ojo humano le cuesta apreciar esos instantes de terror.

Una carrera por el aforamiento es lo que necesitamos para atraer a los jóvenes y renovar los Juegos Olímpicos. El 'breakdance', que debutó gloriosamente en París, carece de fuste y gravedad. No me imagino a Píndaro cantando en versos heroicos las gestas del B-boy Dany. Sin embargo, esta nueva disciplina atlética reúne el máximo grado de dificultad e incertidumbre y los españoles podemos presumir de tener al gran favorito para la medalla de oro: Miguel Ángel Gallardo, el Duplantis extremeño. Para convertirse en diputado regional y acogerse así a sagrado, Gallardo primero tuvo que desalojar a una señora y luego saltar con pértiga por encima de cuatro candidatos hasta aterrizar, con un gesto triunfal a lo Simon Biles, en un escaño. ¡En solo unas horas! Este asombroso atleta merece una beca ADO y su ingreso inmediato en un centro de alto rendimiento.

