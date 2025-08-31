El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Otra política forestal

La lucha contra el fuego exige intervenir en el medio rural para evitar los grandes incendios

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

La ola de incendios iniciada el día 8 de este mes, con las primeras llamas en Degaña, llega a su fin al no quedar ningún ... foco activo. El incendio de Ibias, que supuso un grave peligro, esta semana, para los habitantes de pueblos del concejo, como Villarmayor y Villarcebollín, donde hubo que proceder al desalojo de todos los vecinos, se encuentra estabilizado. El fuego de Genestoso (Cangas del Narcea), activo durante quince días, está, igualmente, estabilizado. Los incendios de Degaña, Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes), Camarmeña (Cabrales) y Tuña/Merillés (Tineo) se encuentran bajo control. Ante el nuevo panorama, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, declaró el viernes el retorno a la fase de emergencia 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias.

