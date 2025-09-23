El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El sentido de la medida

Rafael Fernández Arias

Rafael Fernández Arias

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Con los años aprecias la herencia que el ardor juvenil impedía valorar; ciego por la novedad, huías del ayer, aplicabas la tierra quemada con el ... pasado más por esnobismo que con criterio. Uno de esos tesoros era el sentido de la medida, vara tallada día a día por gente que, a base de sentido común, distinguía lo innegable de lo discutible, lo esencial de lo accesorio, lo grave de lo leve, fijando una jerarquía que la postmodernidad, con su metro plegable-desplegable de material fungible, ha barrido. Como muestra… algún botón. Ofende más la ironía que el insulto, mera libertad de expresión, la crítica a las armas que la bala asesina, se sospecha antes del pacifista que del ejército, indigna más boicotear eventos deportivos que la injusta víctima, niegan antes el pan y la sal al 'mena' que el parque al can, activa más llanto el descenso de un equipo que el ascenso de la violencia machista, vende mejor la salsa rosa que la sangre roja televisiva y refleja más sensibilidad lucir las miserias propias que denunciar el sufrimiento ajeno.

