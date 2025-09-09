El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El viejo tufo del nuevo mundo

Rafael Fernández Arias

Rafael Fernández Arias

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Si la mentira viste de seda, la víscera nubla la razón y el pensamiento cabe en un tuit, todo es posible; incluso que la barbarie ... haga patria. Si sueñas hundir barcos salvavidas, lapidas a Cáritas por ayudar al pobre y reniegas de la política sin conocer otro oficio, algo va mal. Me duele España y la receta que la hará irreconocible para la madre que la parió… si es la Constitución. La tierra prometida era un valle alicaído, el futuro fue ayer, el amor a la patria es de bandera, banderita y banderilla y la Constitución cabe en dos artículos. Inquieta no tanto el cazador de votos en el mercado electoral como el éxito entre quien, sin visitarlo, desea viajar al viejo mundo.

