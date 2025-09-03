La Gota de Leche salvó y creó muchas vidas

Cuando hay que sacar pecho, hay que sacarlo. Muy poco nos paramos a pensar los gijoneses en la importantísima labor que ha venido cumpliendo aquel ... Instituto de Puericultura, que vino a llamarse La Gota de Leche, desde que abriera al público hace un siglo, el 2 de septiembre de 1925, bajo la promoción del pediatra Avelino González. Miguel García de la Cruz proyectó, en 1922, un inmueble en forma de L que no se parecía a su fisionomía ulterior, ya que la torre norte se hizo en 1927 y la torre sureste en 1933.

La Gota de Leche fue llamada así por comenzar a blindar la esperanza de vida al nacer para el caso de neonatos de madres con pocos recursos. Se llegaron a preparar casi 300 litros de leche pasteurizada al día, pero Avelino González quería fomentar la lactancia materna. En la sala de lactancia nacieron cientos de gijoneses cuando no había hospitales y las mujeres acomodadas, como curiosidad, podían pagarse allí una habitación. Ojo, todavía en 1995 se llevaba a los niños a vacunarse. He aquí uno que lo padecía, una ampolla bebible más amarga que el hierro oxidado. Pero es que este inmueble, que es, en parte, Patrimonio de la Humanidad debido a su amplísima decoración mural de cerámica de Talavera, ha salvado y creado muchas vidas. Una dependencia que pasa inadvertida y que poco se publicita es su espléndida biblioteca.

No en vano, Avelino González inició con La Gota de Leche lo que fue uno de los mejores complejos médico-asistenciales del país a mediados del siglo XX, ya que al Instituto de Puericultura se sumó el Hogar Maternal e Infantil, que cumplió 75 años en agosto de 2024, con una escuela para madres, comedor y guardería de niños, y el albergue-clínica infantil que terminaron siendo los Juzgados. Todo ello estaría unido por un jardín de infancia, un parque.