La Gota de Leche salvó y creó muchas vidas
Gijón
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00
Cuando hay que sacar pecho, hay que sacarlo. Muy poco nos paramos a pensar los gijoneses en la importantísima labor que ha venido cumpliendo aquel ... Instituto de Puericultura, que vino a llamarse La Gota de Leche, desde que abriera al público hace un siglo, el 2 de septiembre de 1925, bajo la promoción del pediatra Avelino González. Miguel García de la Cruz proyectó, en 1922, un inmueble en forma de L que no se parecía a su fisionomía ulterior, ya que la torre norte se hizo en 1927 y la torre sureste en 1933.
La Gota de Leche fue llamada así por comenzar a blindar la esperanza de vida al nacer para el caso de neonatos de madres con pocos recursos. Se llegaron a preparar casi 300 litros de leche pasteurizada al día, pero Avelino González quería fomentar la lactancia materna. En la sala de lactancia nacieron cientos de gijoneses cuando no había hospitales y las mujeres acomodadas, como curiosidad, podían pagarse allí una habitación. Ojo, todavía en 1995 se llevaba a los niños a vacunarse. He aquí uno que lo padecía, una ampolla bebible más amarga que el hierro oxidado. Pero es que este inmueble, que es, en parte, Patrimonio de la Humanidad debido a su amplísima decoración mural de cerámica de Talavera, ha salvado y creado muchas vidas. Una dependencia que pasa inadvertida y que poco se publicita es su espléndida biblioteca.
No en vano, Avelino González inició con La Gota de Leche lo que fue uno de los mejores complejos médico-asistenciales del país a mediados del siglo XX, ya que al Instituto de Puericultura se sumó el Hogar Maternal e Infantil, que cumplió 75 años en agosto de 2024, con una escuela para madres, comedor y guardería de niños, y el albergue-clínica infantil que terminaron siendo los Juzgados. Todo ello estaría unido por un jardín de infancia, un parque.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.