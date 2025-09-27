Diez ideas y una ausencia

Comenta Compartir

En la mañana soleada de ayer, algunas personas ojeaban con curiosidad los diez paneles del concurso de ideas para una playa verde en las inmediaciones ... del Rinconín, que se exponen en Begoña. A través de un código QR se pedía a los observadores que votarán cuál era su proyecto preferido. Así, se envuelve el concurso de ideas bajo un plano aparentemente participativo. Y digo aparente, por tres cosas. La primera, porque en este caso, la decisión del pueblo soberano no es decisiva, sino meramente indicativa. La segunda, porque en los paneles, no así en las informaciones publicadas en la prensa, no se refleja algo importante: cuánto cuesta esto. Entre los 7,5 millones de 'Mayanes adentro' y el medio millón de 'Icono' hay demasiado trecho económico que se debería valorar a la hora de votar. Y la tercera es que los procesos participativos siempre tienen el peligro, sobre todo cuando no se participa mayoritariamente, de caer en lo que Juan Valera llamaba, referido al caciquismo, «volcar el puchero». Me explico. Si en la participación del concurso de ideas votan el 1% de los posibles votantes, el resultado es fácilmente manipulable. Sencillamente, la persona interesada en un determinado proyecto puede hacer una campaña para que parientes, socios, amigos y allegados voten ese proyecto y «volcar el puchero», es decir hacer que la propuesta sea la elegible.

De los diez proyectos, el conceptualismo de 'Icono', además de barato tiene su gracia. Lo de rebajar el Muro en 'La 21' había que preguntárselo al Cantábrico cuando se enfurece. De 'Afayadizu y esfamiau' lo más chocante es el nombre, y no por afayadizu, un lugar agradable, sino por lo otro. Sin duda, por el peso de lo figurativo, el más llamativo es 'Gulpiyuri', bautizado por Marcos Moro como 'Pelayón'. Interesante en Gulpiyuri la propuesta de un museo de escultura al aire libre. Personalmente, me gustan los espacios verdes y amplios, sin ese horror al vacío que introduce, sin razón de ser, objetos y cachivaches. Por eso, si voto votaré las propuestas más sencillas. De todas formas, este batiburrillo de ideas denota una falta, una ausencia y un error. La del proyecto Salamandra, que con menos miopía municipal hoy estaría dando luz y entidad a esta futura playa verde

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión