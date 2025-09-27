El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Galería del náufrago

Diez ideas y una ausencia

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

En la mañana soleada de ayer, algunas personas ojeaban con curiosidad los diez paneles del concurso de ideas para una playa verde en las inmediaciones ... del Rinconín, que se exponen en Begoña. A través de un código QR se pedía a los observadores que votarán cuál era su proyecto preferido. Así, se envuelve el concurso de ideas bajo un plano aparentemente participativo. Y digo aparente, por tres cosas. La primera, porque en este caso, la decisión del pueblo soberano no es decisiva, sino meramente indicativa. La segunda, porque en los paneles, no así en las informaciones publicadas en la prensa, no se refleja algo importante: cuánto cuesta esto. Entre los 7,5 millones de 'Mayanes adentro' y el medio millón de 'Icono' hay demasiado trecho económico que se debería valorar a la hora de votar. Y la tercera es que los procesos participativos siempre tienen el peligro, sobre todo cuando no se participa mayoritariamente, de caer en lo que Juan Valera llamaba, referido al caciquismo, «volcar el puchero». Me explico. Si en la participación del concurso de ideas votan el 1% de los posibles votantes, el resultado es fácilmente manipulable. Sencillamente, la persona interesada en un determinado proyecto puede hacer una campaña para que parientes, socios, amigos y allegados voten ese proyecto y «volcar el puchero», es decir hacer que la propuesta sea la elegible.

Espacios grises

