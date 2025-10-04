Los que exigen la inmolación de Palestina

Comenta Compartir

Me he topado en estos últimos años con dos manifestaciones en Gijón muy pasmosas. Una fue a los pocos días de la invasión rusa de ... Ucrania en febrero del 22. Cerca de la plaza del Parchís chocaron dos manifestaciones. Una, más minoritaria, estaba formada principalmente por ucranianos que protestaban contra la agresión rusa y pedían la paz. La otra, encabezada por Podemos y sus corifeos, pedían también la paz y el cese de las provocaciones ucranianas y de la OTAN contra la madrecita rusa. Los de Podemos gritaron «fascitas» a los sorprendidos ucranianos. Intervinieron los 'Ángeles Custodios' y no hubo más. La segunda fue el jueves, y fue básicamente contra el final del genocidio de Gaza. Un grupo de jóvenes, mayoritariamente estudiantes, clamaba por la ruptura de relaciones de España con Israel y, entre otras cosas, criticaban el abandono de España a la flotilla y rechazaban el plan de paz de Trump, que estoy seguro que no habían leído.

Martín Lutero abominaba tanto de Roma como la mayoría de nosotros de Trump. Y, sin embargo, en la creación del coral luterano, una de las fuentes de la música europea de la que surge Bach, Lutero eligió varios himnos romanos, porque decía «que no se puede dejar al diablo (es decir a Roma), las mejores tonadas». Trump es un ser prepotente, faltón y tan contradictorio como el presidente que tenemos aquí. Y, sin embargo, los veinte puntos de su plan de paz, refrendado por los países árabes, Europa y estoy seguro que por la mayoría del masacrado pueblo palestino, hacen posible, si no la paz una tregua indefinida y un futuro más esperanzador para los gazatíes que el aniquilamiento. Indudablemente hay puntos conflictivos, tanto para Israel como para Hamas, que hasta ahora no han rechazado el plan, sino algunos puntos del mismo. Los que sí se posicionaron en contra son esos jóvenes manifestantes de ayer y, por supuesto, los ideólogos que les ilustran, es decir, la mano que mueve la cuna. ¿De verdad Sumar y Podemos creen que el futuro de Palestina pasa por la inmolación y el holocausto del pueblo de Gaza? Tal vez deberían preguntárselo a los propios gazatíes que lo primero que aspiran es a algo tan vital y sencillo como la paz.

