Al peaje del Huerna habría que hacerle un monumento. Su rechazo es una de las pocas cosas en las que los partidos políticos, sindicatos, patronal ... y en general los habitantes de Asturias están unidos y de acuerdo. Cuando se hizo público el informe de la Comisión Europea sobre la irregularidad de la ampliación del peaje decidida por el gobierno de Aznar, nuestro buen Barbón manifestó que iría a Bruselas a respaldar el dictamen de Europa. Enseguida se le señaló al presidente otra dirección más efectiva para defender los intereses asturianos: el ministerio de Transportes y, por extensión, el Gobierno español. En eso estamos y seguimos.

En los últimos días, ha habido algunos intentos de desviar la atención con señuelos que pudiesen introducir algún elemento de discordia. Probablemente no se trata de agrietar esta unidad de Asturias en torno al Huerna, sino intentar aminorar la presión a la que está sometido el Gobierno socialista asturiano. Una de las maniobras de distracción provocó el miércoles pasado el rifirrafe entre Barbón y Queipo sobre la responsabilidad del peaje: o el gobierno de Aznar por prolongarlo, o el de Sánchez por mantenerlo. Polémica absurda que nos recuerda aquello del gato blanco o negro de Xiaoping. De lo que se trata es de que se suprima el peaje y no de quien es el culpable de que todavía lo tengamos que pagar. La segunda maniobra de distracción viene de la Asociación de Empresas Constructores y Concesionarios de Infraestructuras (Seopan), dispuestos a pescar en aguas revueltas. Al menos la propuesta de Seopan –quitar el peaje y grabar todas las autovías– reconoce abiertamente una injusticia: la desigualdad territorial en los pagos de la autopista.

¿Por qué se ha producido esta desigualdad? Son decisiones políticas que no tiene que ver con la riqueza o pobreza de los territorios, sino con la docilidad y el ninguneo. Si el Gobierno central que es el que tiene la potestad, no suprime el peaje del Huerna, el Gobierno regional está abocado al enfrentamiento con él. Las maniobras de distracción servirán, a lo sumo, para pequeños parches temporales, pero Adrián Barbón sabe que su credibilidad de gobernante dependen de la defensa, sin cortapisas y a fondo, de la supresión del peaje.