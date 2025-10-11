El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Maniobras de distracción

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Al peaje del Huerna habría que hacerle un monumento. Su rechazo es una de las pocas cosas en las que los partidos políticos, sindicatos, patronal ... y en general los habitantes de Asturias están unidos y de acuerdo. Cuando se hizo público el informe de la Comisión Europea sobre la irregularidad de la ampliación del peaje decidida por el gobierno de Aznar, nuestro buen Barbón manifestó que iría a Bruselas a respaldar el dictamen de Europa. Enseguida se le señaló al presidente otra dirección más efectiva para defender los intereses asturianos: el ministerio de Transportes y, por extensión, el Gobierno español. En eso estamos y seguimos.

