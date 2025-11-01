El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Melquíades Álvarez, la trágica tercera vía

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los militantes del Partido Reformista ideado por Melquiades Álvarez en la II República, denominado Partido Republicano Liberal Demócrata, no han tenido suerte, empezando por el ... propio fundador. Lo sé por propio parentesco. Un primo lejano de mi abuelo fue Manuel Rico Avello, nacido en Villanueva de Trevías, pueblo valdesano en donde después de la guerra ejerció de maestro Fernández Inguanzo, comunista cabal y buen paisano. Rico Avello murió fusilado en el asalto de las milicias republicanas a la cárcel Modelo de Madrid, junto a Melquíades. Otro notable 'melquiadista' fue mi tío abuelo Mariano Merediz Díaz-Parreño, fusilado en Gijón el 14 de agosto, en la triste 'saca' de presos de San José. Los reformistas de Melquiades tenían todas las cartas para ser fusilados por los dos bandos, en uno por republicanos burgueses, en otro por demócratas y desafectos con el Movimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  3. 3

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  4. 4 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  5. 5 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?
  6. 6

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas
  7. 7 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  8. 8

    El Poder Judicial teme que a partir de enero los ciudadanos acaben «deambulando» por los juzgados
  9. 9 Dos horas de corte entre León y Asturias de madrugada por el vuelco de un camión
  10. 10

    Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por «irregularidades» en el congreso que eligió a Andrés Ruiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Melquíades Álvarez, la trágica tercera vía