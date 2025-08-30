Piñole en el limbo

Como se decía de aquellos latifundios agrícolas, las políticas públicas de los museos en Gijón han sido, son y serán manifiestamente mejorables. Eso sí, por ... número de museos, que no quede. En la 'Guía de los museos de Gijón', escrita a finales del siglo pasado por Eduardo García, se recogen, sólo entre los públicos, unos diez. Lo que sobra en cantidad, falla en coordinación y, sobre todo, en una idea global que unifique, dentro de la natural diversidad, todos esos variados fondos museísticos que enriquecen la ciudad.

Nunca entendí la alteración brutal del Palacio de los Jove- Huergo y la capilla de la Trinidad para ubicar allí el museo Barjola. Tampoco que en las últimas décadas del pasado siglo no se optase por el Instituto Viejo, al que podría complementar la Escuela de Comercio, para albergar una buena pinacoteca gijonesa. Así se liberaría el espacio de la Casa Natal de Jovellanos, para dedicarlo, además de lo que su nombre indica, es decir la casa del prócer, a un centro de estudios del siglo XVIII sobre la ilustración en Asturias. En Gijón no hubo unas líneas políticas museísticas claras y coherentes, sino unas improvisaciones casi siempre cortoplacistas.

El cierre del Museo Piñole, con sus fondos al pairo de la improvisación y de los espacios de la futura Tabacalera, es un disparate, por mucha exposición sobre Piñole en el Revillagigedo que se proponga para el 26. Un mero parche para tapar un desaguisado absurdo. ¿Tanto mandan las Comadres en la política municipal? ¿Es que no hay otro local para las oficinas de la Mujer hasta que se inaugure la Tabacalera? Al PP, la decisión le parece precipitada; a Podemos disparatada, a IU cuestionable y el PSOE llevará al Pleno municipal la propuesta para paralizar provisionalmente el traslado de los fondos del Piñole. Foro se va a encontrar sin apoyos, y Moriyón, si no quiere asumir una derrota en el Ayuntamiento y un descrédito en la calle, tendrá que recular. No se puede tener al Museo Piñole en un limbo incierto, por una decisión precipitada y arbitraria.