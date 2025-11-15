Rosalía, fusiones y raíces

Comenta Compartir

No es nuevo lo que se suele llamar 'fusión de géneros', por lo que una obra artística no tiene fronteras estilísticas delimitadas, sino diferentes influencias ... relacionadas entre sí. En literatura, 'El libro del buen amor', del Arcipreste de Hita, excelentemente estudiado y comentado por Jesús Menéndez Peláez, se puede leer como un poemario, un relato de costumbres medievales o un tratado moral. Esa múltiple lectura nos llega a 'Lux', el último trabajo de Rosalía, y que es más que un disco. Se puede escuchar y comprender desde diferentes perspectivas extra-musicales, especialmente la de contenido religioso. En una sociedad descreída y en la que la rica iconografía católica se pospone hasta en tradiciones intrínsecamente religiosas como la Navidad, no deja de llamar la atención este fondo de canciones a lo divino, que impregna 'Lux'.

Desde una perspectiva musical, nos encontramos en 'Lux' con una rica mezcolanza de cantos, como el vals mexicano o el fado, y la fusión entre géneros, con una presencia de la música barroca y la electrónica, por ejemplo, en una de las canciones más elaboradas, 'Berghain'. Dentro de los parámetros vocales clásicos, la voz de Rosalía, algo corta, se encuadraría en la de una soprano de gracia o ligera, con facilidad para el agudo y la voz impostada, pero con poca proyección. Tampoco le hace falta. Volviendo a 'Berghain' la estructura de la obra, con su aria, recitativo y coral recuerda a una cantata luterana, con contrastes y armonías barrocas, pero de una expresiva modernidad. Las raíces de algunas canciones 'Lux' están sobre todo en los diferentes palos y cadencias del flamenco, aunque se cante en ucraniano o japonés. 'Seso, violencia y llantas', comienza por una cadencia andaluza, que se perpetúa en toda la canción. En 'Porcelana', se filtran, con claridad, ritmos de bulería y soleá. En 'Mundo nuevo' se perciben los latidos de la petenera, y de una manera esencial, en 'De madrugá', 'La yugular' o 'La rumba del perdón', nos encontramos con raíces flamencas e hispanas universalizadas en 'Lux'. Parece que va a ser cierto aquella frase de Xenius que dice «lo que no es tradición, es plagio», y en Rosalía vive mucha tradición.

