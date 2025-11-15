Rosalía, fusiones y raíces

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

No es nuevo lo que se suele llamar 'fusión de géneros', por lo que una obra artística no tiene fronteras estilísticas delimitadas, sino diferentes influencias ... relacionadas entre sí. En literatura, 'El libro del buen amor', del Arcipreste de Hita, excelentemente estudiado y comentado por Jesús Menéndez Peláez, se puede leer como un poemario, un relato de costumbres medievales o un tratado moral. Esa múltiple lectura nos llega a 'Lux', el último trabajo de Rosalía, y que es más que un disco. Se puede escuchar y comprender desde diferentes perspectivas extra-musicales, especialmente la de contenido religioso. En una sociedad descreída y en la que la rica iconografía católica se pospone hasta en tradiciones intrínsecamente religiosas como la Navidad, no deja de llamar la atención este fondo de canciones a lo divino, que impregna 'Lux'.

