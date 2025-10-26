Machado, la nueva premio Nobel de la Paz. Más que meritorio, merecidísimo. Nada mejor para comprobarlo que ver la reacción de los oponentes, suyos y ... de la razón. Pablo Iglesias se muestra crítico en el deje que acostumbra. El valedor de la permanencia en el barrio y el panegirista de la educación pública que breve tiempo le ha costado emprender su nueva vida de bon vivant en un vergonzoso casoplón, con hijos matriculados en la maldita privada. Mientras zahiere a los que prosperan de forma lícita y escalan en el curso de la vida, no duda en reprender a los demás por idénticas elecciones a las suyas. En su habitual discurso lógico compara con Hitler a la indomable luchadora por la libertad en Venezuela. Seguro que desconoce que fue nominado aquel en su día sin alcanzar las mieles del éxito, a Dios gracias.

Maduro, que se mantiene sin escrúpulos en un poder hurtado al pueblo y su soberanía, profiere mensajes incendiarios. Tal parece que produzca estertores y aspavientos agónicos, políticamente hablando. Su represión causa el doloroso exilio de millones de sus compatriotas. Con amenazas y coacciones del más mezquino jaez expulsa del país al ganador en las elecciones, el diplomático Edmundo González, que tuvo que sustituir a Corina cuando en una trampa más de una extensa serie resultó excluida de las urnas por el régimen. El tirano se niega en redondo a mostrar las actas de los comicios, lo que hizo la oposición democrática. Sus lazos con el narcotráfico empiezan a ser alarmantes. Todavía Zapatero mantiene su postura tan poco digna como carente de neutralidad con inconcebible apoyo a la dictadura.

El gobierno español, en plena deriva de aislacionismo internacional y el ridículo en el concierto de las naciones, desconoce la evidencia y con una bajeza elocuente le niega impávido la felicitación ritual a la heroína de Caracas. Quien porfía con notorio peligro de su integridad física en el combate por la justicia recibe lo que se ha ganado.

El repipi ministro Albares todavía tiene arrestos de mantener con un discurso del todo cursi el liderazgo internacional de Sánchez. Ese que coloca en jaque nuestra presencia en la OTAN a cuenta de su rebeldía presupuestaria y no se corta de mentir como un bellaco.

Comparar a Corina con estos personajes agiganta su figura, en antítesis plena de Delcy, a quien encubrió el ahora caído Ábalos. Triunfa sin paliativos con su resistencia en la travesía por el desierto democrático. Llena con su arrojo de ilusión y esperanza los corazones sufrientes de sus compatriotas.