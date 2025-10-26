El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Corina

El gobierno español, en plena deriva de aislacionismo internacional, le niega impávido la felicitación ritual a la heroína de Caracas

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Machado, la nueva premio Nobel de la Paz. Más que meritorio, merecidísimo. Nada mejor para comprobarlo que ver la reacción de los oponentes, suyos y ... de la razón. Pablo Iglesias se muestra crítico en el deje que acostumbra. El valedor de la permanencia en el barrio y el panegirista de la educación pública que breve tiempo le ha costado emprender su nueva vida de bon vivant en un vergonzoso casoplón, con hijos matriculados en la maldita privada. Mientras zahiere a los que prosperan de forma lícita y escalan en el curso de la vida, no duda en reprender a los demás por idénticas elecciones a las suyas. En su habitual discurso lógico compara con Hitler a la indomable luchadora por la libertad en Venezuela. Seguro que desconoce que fue nominado aquel en su día sin alcanzar las mieles del éxito, a Dios gracias.

