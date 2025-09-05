El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Illa y Carles Puigdemont se saludan en Bruselas. AFP
En diagonal

Qué creerse

Todos podemos ser víctimas de una estafa. Nos creemos muy listos, pero los malos afinan cada vez más

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:01

Todos podemos ser víctimas de una estafa. Nos creemos muy listos, pero los malos afinan cada vez más. Que si mensajes de Correos o de ... empresas de mensajería porque faltan datos. Que si mensajes de tu banco (con logo y todo). Aunque de momento no hayamos picado (todo se andará), tememos por nuestros mayores. Porque sean más crédulos ante tanto intento de engañarnos. Miren ese santero detenido en Pontevedra que ofrecía a sus clientes un pack que incluía hierbas y una relación sexual con él porque un espíritu las poseía y a través de su cuerpo podía curarlas. No lo hacía con todas, sólo con las que consideraba más vulnerables. El asunto partió de la denuncia de una víctima. Imagínense creerse que te van a sanar con un pinchito, que diría Amador en 'La que se avecina'. Imagínense creerse que al 80% de los españoles le parece bien la foto (lo que implica la reunión) de Illa con Puigdemont, como dice Albares. Calla, que a lo mejor es cierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  4. 4 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  5. 5 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  6. 6 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  7. 7 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  10. 10 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Qué creerse

Qué creerse