Dimisión nada menos
En diagonal ·Siempre hemos envidiado a la BBC por sus series. No hay que hacer una lista
Martes, 11 de noviembre 2025, 00:13
Calderero, sastre, soldado, espía. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Médico, cocinera, administrativa, liberada sindical de UGT, pasando por responsable de admisiones ... en Traumatología (nada menos). No es un programa de humor donde salió la liberada sindical que pasaba por médico (sobre los cribados en Andalucía), pero lo pareció en el desmentido. ¡Que la han llamado cocinera! Repugnante clasismo. Como si ser cocinera no fuera hoy (a veces) más prestigioso que ser médico.
Siempre hemos envidiado a la BBC por sus series. No hay que hacer una lista. Voy a lo penúltimo, a 'Riot Women', ficción de Sally Wainwright. Ahora miramos con asombro la dimisión del director general de la BBC y de la jefa de información de la cadena por haber editado de manera engañosa un documental sobre Trump. También se ha señalado el sesgo antiisraelí y el tratamiento de temas transgénero («personas embarazadas»). Vaya, que no sólo envidiamos las series.
