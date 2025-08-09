El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer de origen marroquí, este viernes en una calle del centro de Jumilla Efe

Esperando a los bárbaros

En diagonal ·

Hay padres que no llevan a sus hijos a tal colegio porque está lleno de moros

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:24

Cuando Ed Sullivan empezó a llevar negros a su programa de televisión le dijeron que en el sur no lo verían, que los patrocinadores se ... retirarían. Él sostenía que la gente protestaba en la calle (años 50 y 60), pero que en sus casas iban a ver a los increíbles cantantes negros. Así fue. Con el racismo en España pasa al contrario. Con la gente normal, no con ultras que vayan a armar bronca a cualquier Torre Pacheco.

