Más festivos, más vacaciones

En diagonal ·

Los pensionistas tienen cogidos por los cataplines a cualquier candidato

Rosa Belmonte

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:04

En 'Mujer Hoy', Cayetana Álvarez de Toledo dice tratar a los ciudadanos como adultos. «Los populistas les tratan como menores de edad: les gratifican los ... oídos, no les cuentan las verdades incómodas». Hace semanas, unas palabras de Cayetana provocaron que la pusieran verde por eso. Por preguntar qué estaríamos dispuestos a sacrificar para defender la democracia y la libertad. ¿Bienestar? ¿Vacaciones? ¿Festivos? Por los recortes anunciados en Francia. El propio PP habla, de momento, en populistés. Aunque sepultados por una avalancha de noticias, nos acordamos del decreto ómnibus que al principio no se aprobó, pero reducido sí. Y algo que el PP sí votó fue la revalorización de las pensiones. ¿Qué oposición en su sano juicio iba a oponerse a eso? Los pensionistas tienen cogidos por los cataplines a cualquier candidato. La crisis del sistema de pensiones no va a solucionarse. Reventará. Preferimos cerrar los ojos y disfrutar más vacaciones.

