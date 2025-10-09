El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. EP

Si funciona, por qué no usarlo

En diagonal ·

Por un lado, volver a Franco tras dar por amortizada Gaza. Por otro, ofensiva contra el PP para «recuperar el ascensor social»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Por un lado, volver a Franco tras dar por amortizada Gaza. Por otro, ofensiva contra el PP para «recuperar el ascensor social». Son las actividades ... del Gobierno más allá de gobernar. Diana Morant tiró de su cuento de siempre. «Soy la primera universitaria de mi familia. Soy nieta de una persona que no sabía leer ni escribir. Mi acceso dependió del sistema público universal». Yo también soy la primera universitaria de mi familia. ¿Y qué?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  4. 4 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  5. 5

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  6. 6 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  7. 7 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  8. 8

    Quintes se movilizará contra la okupación en Granderroble
  9. 9 El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias
  10. 10 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Si funciona, por qué no usarlo

Si funciona, por qué no usarlo