El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid EP

A gobernar

En diagonal ·

Ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia agenda

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Dejen en paz el aborto. Si ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia ... agenda. Otra gran causa falsa. De ola reaccionaria que hay que parar hablan desde el Gobierno. Hombre, ya. Claro que los derechos hay que protegerlos (no digo que el aborto lo sea, pero ahí están las barbas del Tribunal Supremo estadounidense). O las libertades. Porque lo que Francia protege desde el año pasado en su Constitución es el aborto como «libertad garantizada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  2. 2

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  3. 3 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  4. 4 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  8. 8

    La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Trashorras, condenado por los atentados del 11-M
  9. 9

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra
  10. 10 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio A gobernar

A gobernar