Santos Cerdán se llamó arquitecto a sí mismo. No es un invento literario de la prensa. Yo escucho arquitecto en un contexto de vileza y ... pienso en Albert Speer, no en Frank Lloyd Wright. El de milagro no habrá leído las memorias del arquitecto de Hitler. Como su cercanía con el Führer no era tan grave como la de otros, no fue condenado a muerte y tuvo tiempo para escribir sus memorias en prisión. Un tocho que podría entretener a Cerdán en Soto del Real.

Speer no hizo nada para que Hitler fuera mandamás en Alemania. Santos Cerdán sí ha hecho mucho para que Sánchez sea presidente. Respondiendo solo a su abogado recordó su posición en el 'statu quo'. Que está imputado por «ser el arquitecto de conseguir los gobiernos progresistas en España». Que tuvo intervención en la redacción de la Ley de Amnistía «porque Junts era el partido esencial para conseguir la investidura de Pedro Sánchez». Lo legal es casi peor que los delitos que se le investigan.

