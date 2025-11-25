El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El exsenador en las Cortes Generales de España, Ignacio Cosidó. EFE

La matraca Cosidó

En diagonal ·

El penúltimo en tirar de ella ha sido Sánchez

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:15

El penúltimo en tirar de la matraca Cosidó ha sido Sánchez. Tras la condena a García Ortiz, lo habían hecho otros políticos del PSOE o ... periodistas afines (Intxaurrondo se lo recordó a Tellado). Lo de Cosidó es como que España es el segundo país con más fosas o el PP el partido más corrupto de Europa. Cosas que se dicen. Como las «cosas que pasan» de Trump.

