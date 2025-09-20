El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El canciller alemán, Friedrich Merz (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo EFE

Merz, a lo importante

En diagonal ·

Los alemanes vienen a España para que les enseñen los libros que lee Tellado

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:08

El canciller Merz se reunió con Sánchez y con Feijóo. Merz y Feijóo son casi lo mismo, pero Sánchez los trata de manera diferente. Ninguno ... dice genocidio. Los dos creen que lo de Gaza es una masacre. Sánchez no consigue que dé chance al catalán en Europa. Encima, el alemán ha dicho que con la IA no van a hacer falta ni traductores. El alemán se distingue de los políticos españoles en que está a lo importante.

