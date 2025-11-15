El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Iñigo Errejón y Luis Rubiales hablan a al prensa. EFE
En diagonal

Lo que parece

De pronto se nos han aparecido dos fantasmas del pasado. Fantasmas en todas sus acepciones. Con ustedes, Luis Rubiales e Íñigo Errejón

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Sobrepasados y sobreinformados con las noticias que se amontonan, de pronto se nos han aparecido dos fantasmas del pasado. Fantasmas en todas sus acepciones. Fantasmas ... de un pasado casi presente. Con ustedes, Luis Rubiales e Íñigo Errejón. Uno, presentando su libro y haciendo de Luis Rubiales. El otro, procesado por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. El juez cree que «los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental». El instructor considera que hay indicios para procesar al exdiputado y deja la causa en manos de la Audiencia de Madrid. Dos tipos que habían sido expulsados de la vida pública por sus actos. Uno ya juzgado; el otro, de camino. Dos tontos muy tontos. Errejón, aunque solo fuera por que en Venezuela se respetan las libertades y se hacen tres comidas al día. Rubiales… Si no fue un montaje lo de los huevos, qué miedo ser lo que pareces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  2. 2 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  3. 3 El personal del SAMU, en pie de guerra por un nuevo sistema de llamadas que «retrasa nuestra respuesta» a las emergencias
  4. 4 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  5. 5 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»
  6. 6

    El Albergue Covadonga rechaza la «criminalización de las personas sin hogar»
  7. 7

    Asturmadi inaugura la mayor ampliación de su historia con ambición de futuro en Avilés
  8. 8

    Aplausos del sector turístico y empresarial al concurso de nuevas rutas aéreas en Asturias
  9. 9 El kilo de angula, a cinco mil euros
  10. 10

    La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lo que parece

Lo que parece