El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz EP

Pasmoso

En diagonal ·

Dice Alcaraz que se ha empezado a interesar por la moda

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:00

Dice Alcaraz que se ha empezado a interesar por la moda. McEnroe ha dicho de él este US OPEN que es el chico con más ... talento que ha visto en una pista. Más que Federer, Nadal o Djokovic. También que Rod Laver o Sampras. Que le resulta pasmoso. Pero de lo que más se ha hablado es del rapado (agradezco que, ya que el modelo para este torneo era sin mangas, se rapara también la pelambrera axilar). También se habla del polo de Almodóvar, de Prada, en su vídeo sobre Gaza. Como se habló del reloj de Muñoz Molina predicando la escasez. Un reloj barato según Elvira Lindo, pese a lo que dijera Grok, la IA de X (con perdón). Paso a menudo por la tienda de Loro Piana en Ortega y Gasset y casi nunca veo a nadie. Un día vi salir a Almodóvar, como Alfonso Sánchez vio salir de Hermès a Greta Garbo. Almodóvar se pone lo que quiere y puede. Hasta los plumas que le hacen gordo. Todo caro. Es pasmoso que alguien crea que la izquierda tiene voto de pobreza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  2. 2 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  3. 3 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»
  4. 4 Gijón, a por el récord de escanciado de sidra simultáneo
  5. 5 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  6. 6

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  7. 7

    «Es una mala noticia; costará mucho volver a remontar», sostiene el director de los museos
  8. 8

    El Sporting de Gijón se juega el triple ante la Cultural Leonesa
  9. 9

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  10. 10

    «Ni me acuerdo de cuándo tuve vacaciones en verano la última vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pasmoso

Pasmoso