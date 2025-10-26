El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El pensador Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias

El pensamiento

Si el surcoreano Byung-Chul Han es uno de los más destacados filósofos del pensamiento contemporáneo es que el pensamiento contemporáneo no está para tirar cohetes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Si el surcoreano Byung-Chul Han es uno de los más destacados filósofos del pensamiento contemporáneo es que el pensamiento contemporáneo no está para tirar ... cohetes. En su momento leí 'La sociedad de la transparencia' y 'Por favor, cierra los ojos'. Al final me gusta más cuando cita a alguien que cuando muestra su pensamiento. Tampoco es que tuviera su día en el discurso de los Princesa de Asturias.

El pensamiento

