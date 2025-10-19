El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Teatro Real

Rebelión en la granja

En diagonal ·

Me gusta mucho que haya tantas palabras para cerdo como para tonto

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:01

Comenta

He relinchado más de una vez en la radio. Pero no era contra nadie. En todo caso contra mí. El otro día hasta rebuzné. Fue ... después de que un hombre cacareara en la radio cuando una mujer daba su opinión sobre los casos de corrupción y puterío. Dos tertulianos. Ojalá ella, en lugar del «me levanto y me voy», hubiera gruñido. Ojalá Berna hubiera soltado a Javier una onomatopeya. Oink, oink, oink. Y que el otro preguntara: ¿Me has llamado cerdo? Ella: No. Eso solo era el preludio. De hecho, te voy a llamar cerdo, cochino, guarro, puerco, marrano, gorrino... Me gusta mucho que haya tantas palabras para cerdo como para tonto. Para lo abundante.

