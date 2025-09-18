El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Noche de los zombies en Valencia. Irene Marsilla

El reñidero nacional

En diagonal ·

En España, un pacto de Estado resulta hoy más de ciencia ficción que la llegada de los extraterrestres o los propios zombis

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:15

Óscar Jaenada y Eduardo Noriega están en la tercera temporada de 'The walking dead: Daryl Dixon'. Ahora también hay zombis aquí. Ninguno de los dos ... actores cree que en España nos fuéramos a poner de acuerdo si tuviéramos que luchar contra los zombis. En España, las desgracias van seguidas de broncas políticas como al pie derecho sigue el izquierdo al andar. Ya puede ser una inundación, un apagón, una pandemia o una población masacrada en una tierra lejana.

