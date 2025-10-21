El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ministro de Transportes, Óscar Puente. EFE

Señalar

En diagonal ·

Al señalarla, el Pentágono ha promocionado la serie 'Reclutas' (Netflix)

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 21 de octubre 2025, 00:40

Comenta

Al señalarla, el Pentágono ha promocionado la serie 'Reclutas' (Netflix). Una ficción donde un esmirriado gay se mete en los Marines. El secretario de prensa ... del Pentágono cree que «las fuerzas armadas estadounidenses están recuperando el espíritu guerrero» y no van a comprometer ese estándar «para satisfacer una agenda ideológica». Transcurre durante la política 'Don't Ask, Don't Tell' (1994-2011). Podías ser gay siempre y cuando no lo dijeras. Tampoco te lo podían preguntar. Pero si te pillaban, te podían echar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  3. 3 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  8. 8 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  9. 9 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  10. 10

    Un centenar de perros y gatos buscan hogar en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Señalar

Señalar