El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jimmy Kimmel. AFP

La vuelta del no cancelado

En diagonal ·

Jimmy Kimmel alabó en su monólogo de vuelta la «grandeza» de la viuda de Kirk entre lágrimas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:18

La viuda de Charlie Kirk es una señora horrorosa. Y digo horrorosa como lo dirían María Barranco y Carmen Maura de Julieta Serrano (de su ... vestido) en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Cómo habla, qué aspecto (buscado, no es que sea bizca). Jimmy Kimmel alabó en su monólogo de vuelta la «grandeza» de la viuda de Kirk entre lágrimas. «He estado pensando mucho en lo que contar y no creo que vaya a marcar mucho la diferencia: si os gusto, os gusto; si no, pues no. Pero quiero dejar claro que me importa como ser humano. Y que entendáis que nunca fue mi intención burlarme del asesinato de un hombre joven».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  5. 5 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  6. 6 Un 'Pelayón' o un cine al aire libre, entre las propuestas para transformar El Rinconín en Gijón
  7. 7 «Te voy a trocear»: a juicio por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta
  8. 8

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  9. 9

    Deducciones a las familias y matrículas gratis en todos los cursos de la Universidad: las nuevas promesas de Barbón
  10. 10 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La vuelta del no cancelado

La vuelta del no cancelado