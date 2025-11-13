El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Más de 100.000 euros malgastados

Hacer un Muro en superficie es una solución a todas luces más viable, entendiendo que hay suficiente espacio para que, con una ordenación sensata, lo puedan transitar vehículos y viandantes

Santiago Miyares González-Coto

Santiago Miyares González-Coto

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Como si se tratara de la burra que vuelve al trigo, los gijoneses asistimos de nuevo al pertinaz intento, con patente ofuscación, por parte del ... equipo de gobierno municipal sobre el tratamiento viario del Muro de San Lorenzo. Lo digo a raíz del extemporáneo inicio de la campaña de los estudios geológicos e hidrogeológicos que no se hicieron en su día, cuando, con bombo y platillo, se anunció por doña Carmen Moriyón la propuesta de una solución soterrada. Lo más indignante ahora es que se van a pulir, a costa de las arcas municipales, más de 100.000 pavos en algo que no va a servir para nada, pues la misma alcaldesa y todos sus palmeros saben que esa obra jamás saldrá a licitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  6. 6 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  7. 7

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  8. 8

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Más de 100.000 euros malgastados

Más de 100.000 euros malgastados