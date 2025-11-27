El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El aparcamiento bajo el Muro

El arquitecto gijonés Diego Cabezudo y el ingeniero Andrés Alonso presentaron una propuesta en 2023 en la que contemplaban la magnífica posibilidad de construir un parking subterráneo calculado para 560 plazas

Santiago Miyares González-Coto

Santiago Miyares González-Coto

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Al igual que otros muchos habitantes en nuestra ciudad, soy de los que piensa que Foro, como parte del actual gobierno municipal, debería acercarse a ... una postura más sensata y no quedarse enrocado en un Muro soterrado; en los últimos meses es de sobra conocido que la solución viable (técnicamente hablando) para nada satisface a los vecinos del barrio de La Arena y tampoco a los que conforman la Asociación de la Zona Centro de Jovellanos junto a otros miles de ciudadanos de Gijón. Los lógicos temores de tener que enredar con los suelos movedizos de la ciudad quizá sean la mayor razón de peso. Entienden la mayor parte de ciudadanos que el planteamiento propuesto en su día por los populares y socialistas gijoneses –que contempla una reconversión del paseo en superficie– es más viable en el aspecto económico y presenta menos riesgos constructivos.

