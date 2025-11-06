El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gijón, en la autonomía estratégica de Europa

La nueva Cátedra de Estudios sobre Autonomía Estratégica de la Universidad de Comillas, donde es rector el gijonés Toño Allende Felgueroso, está codirigida por el griego-asturiano Margaritis Schinas y el profesor Emilio Sáenz-Francés

Santiago Miyares González-Coto

Santiago Miyares González-Coto

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Hablar de la autonomía estratégica de Europa no es cualquier cosa, porque remite básicamente a la capacidad de la Unión Europea para actuar de forma ... independiente y proteger sus intereses en el escenario mundial. Aunque lo cierto es que, para llegar a una total comprensión del concepto, lo mejor sería tener la oportunidad de poder asistir a una ponencia académica y escuchar en primera persona a expertos en la materia. Me encuentro entre los afortunados, y he podido comprobar recientemente que el asunto que traigo a estas páginas que me brinda EL COMERCIO supone entrar de lleno en el diseño de diferentes planes clave en ramas como la económica, sanitaria, la energía o la defensa para lograr la protección contra los enemigos de Europa. De igual manera, es palpable que la citada herramienta se ha convertido en habitual a nivel comunitario y, para nosotros, ya comienza a formar parte de la Estrategia de Seguridad Nacional y de la Defensa.

