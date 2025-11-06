Gijón, en la autonomía estratégica de Europa

Hablar de la autonomía estratégica de Europa no es cualquier cosa, porque remite básicamente a la capacidad de la Unión Europea para actuar de forma ... independiente y proteger sus intereses en el escenario mundial. Aunque lo cierto es que, para llegar a una total comprensión del concepto, lo mejor sería tener la oportunidad de poder asistir a una ponencia académica y escuchar en primera persona a expertos en la materia. Me encuentro entre los afortunados, y he podido comprobar recientemente que el asunto que traigo a estas páginas que me brinda EL COMERCIO supone entrar de lleno en el diseño de diferentes planes clave en ramas como la económica, sanitaria, la energía o la defensa para lograr la protección contra los enemigos de Europa. De igual manera, es palpable que la citada herramienta se ha convertido en habitual a nivel comunitario y, para nosotros, ya comienza a formar parte de la Estrategia de Seguridad Nacional y de la Defensa.

En este sentido, la Universidad Pontificia de Comillas hace una labor encomiable, porque juega hoy un papel trascendental en muchos aspectos que tienen que ver con Europa y se debe destacar que, para Gijón, es motivo de alegría que desde septiembre de 2024 el actual rector de la Pontificia sea Toño Allende Felgueroso, exalumno del Colegio de la Inmaculada y padre jesuita. Este gijonés posee un historial académico estratosférico, del que emana el lógico espíritu ignaciano traducido en una placentera espiritualidad, inteligencia, cercanía, prudencia, sencillez y simpatía. Doctor en Filología Inglesa, es a la vez licenciado en Teología en el JSTB Berkeley (California), además de poseer una experiencia docente descomunal en universidades americanas. También fue director del colegio de los jesuitas de La Coruña durante varios años, y hoy –para suerte de la docencia superior española– Allende ha puesto a esta universidad de nuevo al servicio de Europa.

Las personas llenas de brillantez suelen escoger compañeros de ruta de parecido prestigio y plenitud intelectual como garantía del buen fin de la tarea a la que se comprometen en beneficio del interés general; así se cierra un magnífico círculo en aras de conseguir los objetivos deseados. En este caso, me estoy refiriendo a Margaritis Schinas, exvicepresidente de la Comisión Europea y perfecto conocedor de la política de la Unión. Griego de nacimiento, está vinculado de manera muy estrecha a Gijón y supura ya gijonesismo por sus cuatro costados. No hay que olvidar que está casado con la también gijonesa y empresaria naviera Mercedes Alvargonzález.

En relación con lo expuesto, el pasado 22 de octubre tuvo lugar en la Universidad de Comillas un acto de gran interés que reunió a invitados del ámbito público y privado español junto a destacadas personalidades de renombre. En él se presentó la nueva Cátedra de Estudios sobre Autonomía Estratégica, codirigida por Margaritis Schinas y el profesor Emilio Sáenz-Francés, riojano de nacimiento. Como destacó el rector gijonés, se trata de la primera universidad europea dedicada a ese menester.

En su inauguración, Margaritis Schinas tuvo una acertada iniciativa: para conocer el verdadero alcance de la novedosa cátedra invitó en directo desde Atenas al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, quien, en una intervención extraordinaria, aseguró que «el concepto de autonomía estratégica se ha convertido en una necesidad ineludible en todos los ámbitos. Si la Unión Europea y sus miembros aspiran a hacer prevalecer los valores que defienden en este mundo turbulento, la autonomía estratégica debe consolidarse como piedra angular de su acción en los próximos años».

Para el mandatario griego, las cuestiones más críticas en este momento son dos: la defensa y la energía. Curiosamente, y con parecidos argumentos, ambas debilidades de Europa aparecieron en el reciente discurso ofrecido por Mario Draghi en los Premios Princesa de Asturias.

Por otro lado, tanto Mitsotakis como Margaritis coincidieron al unísono en que la vulnerabilidad del viejo continente quedó demostrada con la pandemia del Covid-19 y con la invasión rusa de Ucrania. Hoy, en palabras del griego-gijonés: «La misión de esta cátedra interdisciplinar será la de analizar y comprender el papel de la autonomía estratégica en la configuración del rol de Europa en el nuevo orden global, sirviendo además para dar una visión académica rigurosa sobre las dinámicas políticas, económicas, sociales, de configuración histórica y de seguridad que están redefiniendo la posición del continente en el mundo, así como sobre los retos y oportunidades de nuestro planeta».

Para concluir, creo que muchos podemos coincidir en que nos llena de orgullo y satisfacción que tanto Allende, Sáenz-Francés y el propio Schinas se encuentren al frente de esta importante responsabilidad, como es la de preparar un ejército de universitarios, dotarlos de sabiduría para hacer frente a las vulnerabilidades de Europa y, en definitiva, de España. Sincera enhorabuena.