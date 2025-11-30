Crecer o desaparecer

Hace unos años, el bioquímico Santiago Grisolía ofreció una conferencia a la que asistí y le escuché decir una frase que me quedó grabada: «no ... debemos tener miedo a que nuestros hijos se vayan, debemos tener miedo a que no quieran volver» y uno de los principales motivos para que esto suceda es la falta de una economía dinámica generadora de oportunidades y expectativas de trabajo. El mundo es global y la economía no lo es menos. Las empresas tienen suficientes datos para elegir donde instalarse y, ante cualquier dificultad, se van a donde más les faciliten su llegada.

El último Informe de 'Coyuntura publicado por el Servicio de Estudios Económicos' de FADE, si bien no es del todo optimista, muestra que nuestra economía mantiene una línea de crecimiento apoyada en el sector servicios (+7,8%) como motor regional. El industrial, crece un 1,2% interanual tras meses de debilidad. En términos interanuales, el paro registrado (48.298) es el mejor desde 2013 y los afiliados al sistema alcanzan la cifra record de 399.453 sólo superada durante los años 2007 y 2008 con cifras ligeramente superiores y a ello añadiría que el hecho de que quieran instalarse en Asturias tres prestigiosas Universidades, es un buen indicativo de las expectativas que ofrece nuestra región.

El enfrentamiento, a veces fratricida entre comunidades autónomas por captar inversión y talento, nos obliga a estar permanentemente en alerta. Asturias es una comunidad pequeña y en ocasiones olvidada por lo que, debemos aprovechar al máximo todos nuestros recursos disponibles. Reducir el esfuerzo fiscal (actualmente superior a la media europea); mejorar nuestras infraestructuras de transporte y conectividad; reducir la burocracia (desincentivadora de la inversión); mitigar los costes de la energía y ambientales; poner herramientas que faciliten el acceso a la financiación de nuestras pymes y autónomos entre otras medidas, favorecerá de manera inmediata el crecimiento de nuestras empresas y la llegada de inversión y talento.

Acabar con las restricciones que nos impidan conseguir estos objetivos es determinante para el futuro de nuestra región y hacerlo sin posicionamientos ideológicos que desenfoquen esta misión es responsabilidad de cuantos intervienen en nuestra economía.