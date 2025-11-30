El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Crecer o desaparecer

El enfrentamiento, a veces fratricida, entre comunidades por captar inversión y talento, nos obliga a estar en alerta

Silvino Urizar

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hace unos años, el bioquímico Santiago Grisolía ofreció una conferencia a la que asistí y le escuché decir una frase que me quedó grabada: «no ... debemos tener miedo a que nuestros hijos se vayan, debemos tener miedo a que no quieran volver» y uno de los principales motivos para que esto suceda es la falta de una economía dinámica generadora de oportunidades y expectativas de trabajo. El mundo es global y la economía no lo es menos. Las empresas tienen suficientes datos para elegir donde instalarse y, ante cualquier dificultad, se van a donde más les faciliten su llegada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  4. 4 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  5. 5 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»
  6. 6

    «Mi hijo lleva meses sin dormir y necesita que le hagan pruebas»
  7. 7

    Sergio Helguera, pastelero de Gijón: «Estoy centrado en la reapertura, pero me veo en el futuro en un concurso nacional»
  8. 8 Bustamante lo da todo en su concierto en el Gijón Arena
  9. 9

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes
  10. 10

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Crecer o desaparecer