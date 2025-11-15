El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Macroeconomía versus familieconomía

A veces se echa de menos el 'rincón de pensar' por el que deberían pasar con cierta frecuencia quienes nos gobiernan y quizás, por qué no decirlo, nosotros mismos también

Silvino Urizar

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

La buena marcha de la Macroeconomía de un país es una buena noticia, siempre y cuando los datos que la definen vayan en sintonía con ... la economía familiar de sus ciudadanos a la que llamaré familieconomía.

