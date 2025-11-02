El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Cómo mejorar el absentismo laboral?

Susana Álvarez Otero

Susana Álvarez Otero

Oviedo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Decía Truman Capote que «la disciplina es la parte más importante del éxito». Y es más fácil que apliquen tal disciplina las personas a las ... que les gusta mucho su trabajo y, por ello, están más motivadas. Sirva esto de introducción a un problema complejo, con causas diversas, pero que afecta severamente a la productividad: el absentismo laboral. La patronal CEOE cifra en 32.000 millones el coste del descontrol de las ausencias laborales crecientes. Es más, cuando se les pregunta a los empresarios sobre los principales riesgos para su actividad ponen, en primer lugar, el absentismo, por encima de otros recurrentes como la falta de mano de obra cualificada en España –lo cual es una deprimente paradoja en un país en el que somos campeones del paro– o la inestabilidad regulatoria española. Hay empresarios que lo califican como una «nube negra» y que ponen encima de la mesa un dato alarmante: hay más absentismo laboral ahora que en el período del covid y urgen a revisar la legislación.

