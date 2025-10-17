El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

No quiero ser catalana

Susana Álvarez Otero

Susana Álvarez Otero

Oviedo

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Disfruté en 2022 de unas vacaciones por la Costa Brava catalana y la recorrimos sin pagar peajes, lo cual fue un auténtico placer. ¿Por qué ... allí no se pagan? ¿Será que Cataluña tiene más capacidad de presión? ¿Será que esa tensión independentista hace barrer privilegios para la casa catalana? No es la explicación oficial, pero desde el 1 de septiembre de 2021 se liberaron de peajes ni más ni menos que 600 km. de autopistas en Cataluña. Y no solo eso: desde 2018 se han eliminado las barreras de la AP-1 en Burgos, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, la AP-7 desde Valencia hasta Alicante y la AP-2 entre Zaragoza y Tarragona. En total, más de 1.000 kilómetros liberados en autopistas que se construyeron cuando la del Huerna y un ahorro aproximado de 1.400 millones de euros anuales para catalanes, valencianos, andaluces y aragoneses. ¿Y nosotros?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  2. 2 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  3. 3 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  4. 4 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  6. 6 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  7. 7 Detienen a un ladrón de repartidores en el centro de Gijón
  8. 8 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  9. 9

    Puente va a más: «No creo que el peaje del Huerna sea un problema central de los asturianos, sus políticos tienen la agenda desenfocada»
  10. 10 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio No quiero ser catalana