No quiero ser catalana

Disfruté en 2022 de unas vacaciones por la Costa Brava catalana y la recorrimos sin pagar peajes, lo cual fue un auténtico placer. ¿Por qué ... allí no se pagan? ¿Será que Cataluña tiene más capacidad de presión? ¿Será que esa tensión independentista hace barrer privilegios para la casa catalana? No es la explicación oficial, pero desde el 1 de septiembre de 2021 se liberaron de peajes ni más ni menos que 600 km. de autopistas en Cataluña. Y no solo eso: desde 2018 se han eliminado las barreras de la AP-1 en Burgos, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, la AP-7 desde Valencia hasta Alicante y la AP-2 entre Zaragoza y Tarragona. En total, más de 1.000 kilómetros liberados en autopistas que se construyeron cuando la del Huerna y un ahorro aproximado de 1.400 millones de euros anuales para catalanes, valencianos, andaluces y aragoneses. ¿Y nosotros?

Soy profesora de economía financiera de la Universidad de Oviedo, así que no puedo dar una opinión más autorizada sobre este tema del peaje del Huerna que la que han dado expertos en Derecho Administrativo que han dejado claro que la Comisión Europea ha señalado que el contratista, Aucalsa, no puede gestionar la autopista que nos une a la meseta porque la prórroga de esa concesión es ilegal y, por consiguiente, debería desaparecer. Es un error de la administración cuando, además, es evidente que la carretera nacional, la N-630, que es la única vía alternativa, es lenta y nada apetecible en meses invernales.

En este contexto y dado que me piden mi opinión, lo único que puedo decir es que esta prórroga es ilegal y que el peaje del Huerna ha de terminar. No sé si me uniré a las concentraciones convocadas estos días, pero sí entiendo y apoyo a todos los que lo van a hacer. Como asturiana estoy cansada de pagar por una autopista inaugurada en 1983 que ya debía ser gratuita hace cuatro años. Tenía que haber sucedido exactamente lo mismo que con todas las autopistas que he mencionado al principio, pero no fue así. Nos condenaron a pagar hasta 2050 en una prórroga que Europa ha declarado ilegal. Es un agravio comparativo respecto a lo que se ha hecho en otros territorios. Además, es uno de los peajes más caros de España por kilómetro recorrido. En el Congreso de los Diputados nos resucitan a Franco de vez en cuando, pero para esto murió: el contrato firmado bajo Franco establecía que la concesión terminaba el 17/10/2021, pero Fomento, el año previo, decidió prolongarla 21 años más, sin concursos y saltando las normas europeas de contratación con una adjudicación directa. El resultado es este zafarrancho que nos afecta a todos, no solo a transportistas. Perjudica a empresas que deciden no instalarse, al turismo…No quiero ser catalana: soy asturiana y quiero pasar a la meseta y regresar como por las autopistas catalanas. No somos menos importantes que ellos, aunque nos lo quieran hacer creer.