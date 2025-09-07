Transferir deudas al Estado

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que condona 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas que pasan ... a engrosar la deuda del Estado. La quita es fruto del acuerdo alcanzado por el Gobierno socialista con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para que los independentistas votaran a favor de la investidura de Pedro Sánchez. En el pacto constaba la rebaja del 20% de la deuda catalana, extendiendo el Gobierno la oferta al resto de comunidades autónomas del régimen común. A través de una valoración sobre la pérdida de recursos sufrida por las comunidades autónomas durante la crisis económica de 2008 y por las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno de Rajoy, el Ministerio de Hacienda llegó a la cifra de los 83.2532 millones, que repartió entre las comunidades siguiendo un procedimiento arbitrario. Fruto de caprichosos cálculos a Asturias le condonan 1.508 millones de deuda, que es tanto como recortar el 36% de su endeudamiento. La rebaja en el pasivo produce un ahorro de 30 millones en el pago de intereses.

La propuesta del Ministerio de Hacienda fue rechazada en bloque por todas las comunidades gobernadas por el PP al considerar que el trasvase de la deuda de las comunidades al Estado no repercutirá en la cartera de los ciudadanos que tendrán que amortizar la deuda en ambos casos. Consideran que la quita es un traje a la medida de los intereses de Cataluña. Es cierto que el sistema empleado para condonar deuda no es homogéneo, al introducir variables que no tienen nada que ver con la deuda, como la bajada o subida de impuestos. Si tomamos como referencia la población ajustada de cada región, el Ministerio de Hacienda condona 1.369 euros por cada asturiano y 2.285 por cada catalán. Una diferencia sustancial que solo se puede entender desde el interés en beneficiar a los socios parlamentarios (nacionalistas catalanes) del Gobierno. Los estudios realizados para conocer objetivamente la cuantía de la quita que corresponde a cada comunidad, tomando como punto de partida la infrafinanciación de los territorios, muestran que Cataluña es la que tiene una mayor diferencia entre la cantidad condonada por el Ministerio de Hacienda y la condonación de deuda que se podría realmente justificar por falta objetiva de recursos. La quita propuesta por el Gobierno tampoco cumple con la finalidad de permitir a las regiones más endeudadas, como Cataluña, financiarse en los mercados, porque la relación entre los ingresos corrientes y la cuantía de la deuda es un impedimento para captar recursos en los mercados.

Los defectos globales de la quita ofrecida por el Gobierno no son óbice para que el Principado obtenga mejoras con el reparto del Ejecutivo al volver al nivel de endeudamiento que tenía antes de la crisis de 2008. El Gobierno asturiano, más allá de algunos matices de la operación que ha negociado con el Ministerio de Hacienda, desde el primer momento estuvo dispuesto a trasvasar deuda al Estado. Veremos si la negativa de los gobiernos autonómicos del PP se mantiene cuando llegue el momento de decidir, en especial en las regiones más endeudadas, como Andalucía, con 18.791 millones de deuda susceptible de condonación.

El conjunto de las comunidades puede beneficiarse también de un ahorro de intereses entre los 6.500 y 6.700 millones. El Principado ha mostrado su disposición a gastar en sanidad, educación, cuidado de mayores y gestión de emergencias los 30 millones que le corresponden de ahorro de intereses. Todo indica que no va a ser posible. La AIReF ha advertido que el ahorro no se puede convertir en gasto, debiéndose destinar a amortización de deuda. El Principado no se puede extrañar, porque la AIReF ya le advirtió en abril de 2024 y en abril de 2025 que tenía que corregir el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto para «evitar el deterioro estructural de sus cuentas a medio y largo plazo». Mejor aprovechar ahora el ahorro de intereses para amortizar deuda que tener que recortar mañana el gasto sanitario para cumplir con la regla de gasto.