El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Transferir deudas al Estado

Una condonación desigual de la que se puede beneficiar Asturias al sanear sus cuentas

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que condona 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas que pasan ... a engrosar la deuda del Estado. La quita es fruto del acuerdo alcanzado por el Gobierno socialista con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para que los independentistas votaran a favor de la investidura de Pedro Sánchez. En el pacto constaba la rebaja del 20% de la deuda catalana, extendiendo el Gobierno la oferta al resto de comunidades autónomas del régimen común. A través de una valoración sobre la pérdida de recursos sufrida por las comunidades autónomas durante la crisis económica de 2008 y por las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno de Rajoy, el Ministerio de Hacienda llegó a la cifra de los 83.2532 millones, que repartió entre las comunidades siguiendo un procedimiento arbitrario. Fruto de caprichosos cálculos a Asturias le condonan 1.508 millones de deuda, que es tanto como recortar el 36% de su endeudamiento. La rebaja en el pasivo produce un ahorro de 30 millones en el pago de intereses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  3. 3 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Transferir deudas al Estado