Chechu

Victoriano Sierra Ludwig

Victoriano Sierra Ludwig

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Como era de esperar, J. Miguel Fernández Suárez ('Chechu') presentó, con espectacular acogida, su nueva edición de 'Gijón: XX siglos de coña marinera'. Escuchar su ... exposición, con el gracejo habitual que le caracteriza, sobre los pormenores del contenido de su trabajo ha sido altamente gratificante. Hace mucha falta que circule el sentido lúdico festivo y la bonhomía que definen al autor. En nuestra sociedad andamos muy escasos de este tipo de atributos. Chechu, desde tiempo casi inmemorial, lleva consigo una forma de ver la vida que le hace sobresalir sin estridencias. Con sencillez y normalidad. Casi nada.

