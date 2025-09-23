Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo La víctima perdió el control de su coche que salió despedido 50 metros y terminó bajo el otro vehículo

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 23 de septiembre 2025, 22:06

Un conductor resultó herido este martes al empotrar su coche, un BMW automático, contra una grúa que se encontraba en el área de una estación de servicio, en la rotonda de La Corredoria de acceso a Oviedo por la AS-II. La víctima, que había acudido a lavar su vehículo, se sentó en el asiento del conductor y, por causas que se desconocen, el coche se le activó y recorrió sin control unos 50 metros impactando contra la grúa –que la desplazó hacia una pared–. Como consecuencia, el coche quedó atrapado bajo ella.

Unos testigos ayudaron al conductor a salir del vehículo, que fue asistido de inmediato por una ambulancia.

Efectivos de Bomberos acudieron de forma veloz al lugar y se encargaron de liberar el BMW y de retirarlo.

