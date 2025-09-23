El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos retiraron el vehículo, atrapado bajo la grúa. E. C.

Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo

La víctima perdió el control de su coche que salió despedido 50 metros y terminó bajo el otro vehículo

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:06

Un conductor resultó herido este martes al empotrar su coche, un BMW automático, contra una grúa que se encontraba en el área de una estación de servicio, en la rotonda de La Corredoria de acceso a Oviedo por la AS-II. La víctima, que había acudido a lavar su vehículo, se sentó en el asiento del conductor y, por causas que se desconocen, el coche se le activó y recorrió sin control unos 50 metros impactando contra la grúa –que la desplazó hacia una pared–. Como consecuencia, el coche quedó atrapado bajo ella.

Unos testigos ayudaron al conductor a salir del vehículo, que fue asistido de inmediato por una ambulancia.

Efectivos de Bomberos acudieron de forma veloz al lugar y se encargaron de liberar el BMW y de retirarlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  4. 4 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  5. 5 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  8. 8 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  9. 9

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  10. 10 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo

Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo