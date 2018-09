«La actuación partidista del alcalde no ayudaba en el proceso de La Vega» La concejal de Participación, Ana Taboada, durante la entrevista. / MARIO ROJAS Ana Taboada, vicealcaldesa de Oviedo, dice que discrepar no es ser desleal y que los debates internos de estas semanas «no han supuesto ninguna fractura» en el gobierno JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Domingo, 9 septiembre 2018, 02:42

Ana Taboada, vicealcadesa de la ciudad, concede esta entrevista tras un verano caliente marcado por la 'operación Enredadera' y que precederá a unos tórridos otoño e invierno en las relaciones dentro del equipo de gobierno. Las diferencias entre Somos, fuerza que lidera; PSOE, reforzado desde que Pedro Sánchez arrancara vía moción de censura la presidencia del consejo de ministros e Izquierda Unida, gozne en Oviedo de una general inestable política de comunicación entre los tres partidos, son públicas. De San Mateo al primer fin de semana de junio de 2019 apelarán al mismo electorado con, al mismo tiempo, necesidad de ejecutar proyectos en marcha: Las obras en el colegio de Ventanielles, el bulevar de Santullano, la reversión de los terrenos de La Vega, la reordenación de El Cristo o la cesión de las marcas del Real Oviedo al club han sido motivo de fisuras -que no fracturas-en el seno del equipo de gobierno. Taboada, más escueta y directa que en otras ocasiones, quita hierro al asunto electoral: «El único interés de Somos es trabajar para la ciudadanía».

-¿Calificaría de intensas las ultimas semanas?

-Sí. Ya lo digimos en la rueda de presa. No es tiempo de elecciones sino de seguir trabajando por la ciudad. Temas como Ventanielles y Las Campas nos parecían cuestiones que tienen que abodarse con seriedad y no atendiendo a los interes de ningún partido.

-La cubierta de Ventanielles está paralizada por 3.000 euros, ¿no se puede resolver dentro del equipo de gobierno?

-La contratación se ha vuelto más compleja y farragosa, pero llevamos tiempo para que se resuelva. Las becas comedor, por ejemplo, son cuestiones de nuestras concejalías, pero las obras no estan en nuestra mano. Cuando vimos que la situación estaba como estaba, intentamos aportar todo lo que estaba en nuestra mano porque es normal que las familias estén preocupadas. El viernes en la junta de gobierno se aprobó la modificación del proyecto para que el curso pueda comenzar con normalidad.

-El verano venía raro y movido.

-Tuvimos la 'operación Enredadera.

-¿Cómo lo vivieron?

-Ha sido un verano diferente, nada tranquilo. Que viniera la UDEF con sus maletines no es plato de buen gusto y deja la imagen de esta ciudad nuevamente en entredicho. Nosotros planteamos una serie de cuestiones desde el primer momento que eran necesarias, como la personación en la causa.

-Una vez más dio la sensación que las diferencias son públicas o son de falta de coordinación, porque al hablar con otros miembros del equipo de gobierno, ellos también dicen que la personación se planteó desde el primer momento. La única diferencia fue que Somos lo hizo de puertas hacia afuera. ¿Es marcar diferencias de cara al electorado con cuestiones del día a día?

-Para nada. Creo que la posición de Somos siempre ha sido trabajar por el interes de la ciudadanía. Nosotros lo que decimos dentro lo decimos fuera, no hay ninguna diferencia. La personación la pedimos el primer día y el devenir de las circunstancias hicieron a los compañeros entender que era así. Creo que los debates, además de ser dentro de la casa porque somos un gobierno plural, no han supuesto ninguna ruptura. La lealtad es algo diferente de la discrepancia.

-Con respecto a la Enredadera, la mayor diferencia con sus socios es que sostienen que hace falta un director general para la Policía Local.

-Entendemos que tras 24 años del gobierno del Partido Popular es una exigencia cambiar la dinámica en el área de Seguridad Ciudadana. La única manera de garantizar una renovación es traer a una persona de fuera. Además, con la dramática situación de personal que tiene este Ayuntamiento sería traer más personal utilizando la Ley de Grandes Ciudades.

-A colación de La Vega, hoy viene a Oviedo el presidente del gobierno, el alcalde dice que 'no es un rey mago'...

-Me reitero en lo que dije en su día. Lo que hicimos fue reforzar nuestra posición con un gobierno socialista. La actuación partidista de Wenceslao no ayudaba. Tenemos que seguir trabajando conjuntamente. Él viene a un acto partidista, pero nos parece una oportunidad para que venga con alguna propuesta para La Vega.

-¿Confía en llegar a un acuerdo antes del final del mandato?

-Tengo confianza. Es una peticiónlegítima de este Ayuntamiento y del pueblo de Oviedo. Eso sí, me gustaría llegar también a un acuerdo para algunos usos provisionales porque La Vega se está deteriorando.

-¿Podrán los técnicos recortar el presupuesto del bulevar de Santullano?

-Están trabajando intensamente en ello. Hay que tener en cuenta que el bulevar es un espacio que en su momento se planteó y hay cosas que no estaban dentro del ámbito, como la rotonda de los accesos al HUCA. Son cosas que se pueden sacar fuera del proyecto para ser desarrolladas posteriormente

-Ahí necesitan colaborar con el Principado.

-Claro. Y en eso estamos. El jueves vi a Fernando Lastra y quedamos en tener una reunión en breve. Esperamos cerrar el tema de la glorieta en poco tiempo y ponernos al día con El Cristo también.

-Fue una tramitación muy compleja..

-Es una de las intervenciones urbanas más importantes de este país.

-...y sin embargo la plataforma de la que surge el proceso participativo no está muy conforme del todo.

-Es normal que no esté conforme con los tiempos. Les trasladamos que es una prioridad y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que antes del fin del mandato comiencen las obras.

-De su área, ¿quedan dos lotes sin adjudicar de los Presupuestos Participativos?

-Bien. Vamos a desistir del contrato. Porque mañana comienzan las votaciones y con el equipo que tenemos ahora y los medios con los que podamos disponer tiraremos para llevar a cabo la campaña y la votación final. Nos apena porque queríamos mayor difusión pero tenemos un drama en contratación. El contrato no llegó a tiempo.

-Rubén Rosón anunció esta semana que prentenden ceder las marcas por un precio simbólico al Real Oviedo. Los informes de Patrimonio van en sentido contrario ¿qué margen tienen?

-En cuanto tuvimos conocimiento de esos informes, lo que manifestamos es que no queremos hacer negocio con la marca del Real Oviedo. Hay que plantear fórmulas y alternativas para que la situación no sea gravosa para el club. Estamos buscándolas.

-Sin embargo el Ayuntamiento de Oviedo puso 3 millones de euros para una entidad privada y parece lógica la postura de que no se puede producir un quebranto patrimonial a los contribuyentes.

-El Real Oviedo ha ido pagando por el alquiler de sus marcas todos estos años. Nosotros tenemos que garantizar que las marcas del Real Oviedo se sigan quedando en Oviedo, eso es fundamental. Habrá buscar las fórmulas que supongan beneficio para ambas partes.

-¿Tienen miedo de que las marcas no se queden en Oviedo?

-Yo no he dicho eso.

-Estamos en vísperas, ¿qué espera de San Mateo?

-Hemos hecho un esfuerzo importante pero creo que podemos mejorar mucho en el desarrollo de las fiestas. Nos encontramos con una situación sobrevenida con la SOF, pero hay que mejorar. Las demandas de los chiringuitos son razonables y deberían ser atendidas.

-Las elecciónes son en mayo...

-No lo sé, ayer me decían que iban a ser en juinio

-Bien, junio, el presupuesto de este año se aprobó en julio, ¿habrá presupuesto en 2019 antes de las elecciones?

-Por supuesto. Me consta que ya se está trabajando en ello.

-Otros partido ya han avanzado su proceso de selección de candidatos, ¿cuándo anunciará Somos el suyo?

-Nosotros probablemente no comencemos con ello hasta enero

-¿Emplearán la misma fórmula de candidatura de unidad popular?

-La misma. Queremos ser una candidatura ciudadana y no de partido. Creeemos que las fuerzas de cambio suman y que volveremos a gobernar juntas.

-Podemos Oviedo tiene un nuevo secretario general, ¿qué tal es la relación conDaniel Latorre?

-Muy buena. De hecho, el consejo ciudadano acude a las reuniones de Somos Oviedo. Queremos que haya coordinación entre ambos grupos porque hay gente en Somos que viene de otros espacios como Mercedes González o Ignacio Fernández del Páramo.

-¿Se va a volver a presentar como candidata a la alcaldía?

-La pregunta del millón. Lo que digo es que nunca voy a estar 30 años en política.

-También se especula con una candidata de Podemos a la presidencia del Principado, ¿lo ha pensado?

-No, no lo he pensado.