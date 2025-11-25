«Hemos conseguido subir la edad de consumo de alcohol entre los jóvenes»

Rafael Francés Oviedo Martes, 25 de noviembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Modificar los entornos que permitan que las personas, en este caso adolescentes y jóvenes, tengan una vida más saludable y alejada de caer en el riesgo de las adicciones. Bajo esta premisa se presentó este martes en el Palacio de Calatrava las XXVII Jornadas Municipio y Adicciones, organizadas por el Plan Municipal sobre Drogas y otras Conductas Adictivas de Oviedo, que durante este miércoles y jueves congregarán a los expertos en conductas adictivas de Oviedo, Asturias y el resto de España para obtener una estrategia común entre administraciones para afrontar los problemas de la adicción digital, al juego, a las pantallas, etcétera.

Bajo el lema «Destino Prevención», en esta edición se reflexionará acerca de los retos actuales en la prevención de las adicciones. Se abordarán cuestiones clave como la situación de la juventud en España, los retos de las políticas públicas de adicciones y el impacto de los entornos digitales en la salud mental, analizando también el papel de la industria en la configuración de los hábitos de consumo.

El acto de presentación contó con la participación del alcalde, Alfredo Canteli; el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Miguel Prieto, y la directora técnica de CESPA-Proyecto Hombre, Heli Álvarez Rodríguez. Canteli ha hablado de «prevención» porque «asistimos a la aparición de nuevas formas de adicción a internet y el uso compulsivo de las pantallas y por eso se necesita un trabajo preventivo».

El regidor ha destacado la «obligación» de los ayuntamientos «no sólo apoyando sino liderando y, en el caso de Oviedo, lo hacemos con el Plan Municipal sobre Drogas, una herramienta fundamental y, además, colaborando con otras entidades en la prevención que claramente es un trabajo en red».

Miguel Prieto ha asegurado al respecto de las adicciones con sustancias que «yo creo que estamos en el mejor momento de las últimas décadas pero la sociedad cambia rápidamente» pues «incluso hemos conseguido subir la edad de inicio en el consumo del alcohol aunque sí es verdad que en el caso de las mujeres empiezan a tener un patrón de consumo parecido al que tienen los hombres». Por eso, «la juventud actual está sometida a una situación que generaciones previas no tuvimos que es el tema de las pantallas y las redes sociales que son una herramienta maravillosa de aprendizaje, de comunicación, de interconexión pero a la vez plantean nuevos riesgos con la adicción al juego online pero que ya son tan importantes como las adicciones clásicas».