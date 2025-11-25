Ángel Belzunegui es director de la Cátedra de Inclusión Social en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y se ha acercado a Oviedo ... para participar en el encuentro 'Destino Prevención'.

–Los problemas de sueño en los adolescentes y jóvenes se relacionan con el uso abusivo de las pantallas y medios digitales, ¿hay más razones?

–Lo que nos están diciendo últimamente los estudios que estamos viendo es que todo lo que tiene que ver con un uso abusivo de las pantallas afecta el sueño y eso es cierto pero no se presentan unas correlaciones tan fuertes como las esperadas. Hay que tener en cuenta una cosa también, el hecho del uso de pantallas no es lo mismo que el uso compulsivo de internet. ¡Ah, vale, ya está, ya hemos detectado que los adolescentes duermen mal porque usan mucho las pantallas!, pues a lo mejor no es por eso.

–¿Por qué entonces?

–Porque detectar eso significa no cuestionar que los adolescentes en el instituto entran a las ocho de la mañana. Y es un error que entren a las ocho de la mañana.

–A quién madruga Dios le ayuda. ¿No se dice así?

–Es un error absoluto. El reloj biológico de los adolescentes hasta los 23, 24, 25 años, hasta los 26 incluso algunos dicen, depende también de las personas, cambia radicalmente respecto al de los adultos. Lo ideal sería que durmieran más que los mayores. Pero no llegan a dormir nunca nueve horas.

–¿Por qué?

–Porque entre las nueve y las diez de la noche es cuando suelen acabar de hacer la última actividad extraescolar y antes de las once y media no se van a la cama y se tienen que levantar como muy tarde a las siete. Muchos de ellos a las seis de la mañana porque tienen que buscar un autobús. Conclusión, están la mayoría del día dormidos. Lo que hay que hacer es retrasar la entrada de los colegios. Los horarios escolares están pensados para que los maestros puedan hacerse la siesta y conciliar.