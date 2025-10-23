La Agencia Sekuens elige a Valtria para construir la nueva bioincubadora de empresas de Oviedo El Principado quiere comenzar las obras del equipamiento, que se alojará en una parte del Vivarium de La Corredoria, antes de que finalice el año

A. Arce / P. Alvear Oviedo Jueves, 23 de octubre 2025, 09:16

El Gobierno del Principado de Asturias quiere fomentar el emprendimiento ligado a las ciencias de la vida en Oviedo. En concreto, en el Vivarium de La Corredoria, donde se alojará la nueva bioincubadora de empresas de alta tecnología de la región. La mesa de contratación de la Agencia Sekuens, que lidera el proyecto, ha acordado proponer como adjudicataria del contrato para la reforma parcial del edificio de Prado de la Vega a la empresa Valtria Engineering. Las obras, financiadas con dos millones de euros, de los que 1,2 proceden de fondos Feder a través del programa de la Fundación Incyde para la creación de instalaciones de este tipo, finalizarán a principios de 2026.

El plan es ambicioso. La nueva bioincubadora de la capital asturiana llevará aparejada la creación de hasta 115 nuevos empleos –50 directos y 65 indirectos– y 15 empresas. También ofrecerá asesoraría a unas cuatro decenas de firmas y dará formación a otras doscientas hasta 2027. Su objetivo será desarrollar nuevos productos y servicios innovadores vinculados al ámbito sanitario con los principios de la industria 5.0. El Ejecutivo regional tiene toda la maquinaria en marcha para que el proyecto se convierta en una realidad dentro del calendario previsto.

El edificio del Vivarium tiene más de 14 años –entró en funcionamiento al completo en 2011– y aunque pueda parecer reciente, necesita una actualización. Así, la reforma se realizará en dos fases. La primera de ellas se centrará en la intervención para poner en marcha un espacio coworking de unos cincuenta metros que estará situado en la planta baja y estará listo en un plazo de sólo tres semanas –para el resto de la bioincubadora, otros cinco meses–. Estará situado en la planta baja, que en la actualidad dispone de cinco laboratorios que suman una superficie útil de 340 metros cuadrados. Junto al citado coworking, habrá dos nuevos laboratorios, con las llamadas salas blancas y una oficina.

Escalado a producción

Por su parte, en la planta semisótano está prevista la remodelación de una superficie de 338 metros cuadrados para habilitar tres almacenes, una sala de cultivos celulares y otra de escalado a producción. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ya puso de manifiesto en más de una ocasión la importancia de esta última para que las empresas puedan acelerar el proceso hacia la comercialización de sus productos.